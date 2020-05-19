На очереди – Гитлер: Гордон стал героем фотожаб после скандальных интервью

Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего лидера боевиков так называемой ДНР и активного участника оккупации Крыма Игоря Гиркина-Стрелкова, в сети появилось несколько фотожаб на эту тему.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий разместил в Facebook картинку на которой Гордон изображен в образе Штирлица.

“Дорогая, еще интервью с Гитлером и материал для нюрнбергского процесса готов“, – говорит он.

Пользователь Сергей Фоменко опубликовал картинку на которой Гордон изображен в шапке с эмблемой СБУ, у него в руках огромная флешка. За углом дома от него прячется Наталья Поклонская (у которой он также брал интервью) и Игорь Гиркин. “Флешка в Гаагу. Картина маслом“, – подписана иллюстрация.

Еще на одной фотожабе Гордон сидит за столом с Гитлером.

“Уважаемый Адольф Алоизович, хотелось бы услышать ваше мнение относительно еврейского вопроса“, – написано на картинке.

Как сообщал “источник”, Дмитрий Гордон заявил, что материалы интервью с бывшим главарем ДНР Игорем Гиркиным могут быть использованы в качестве доказательств в Гаагском суде по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе.