Не хочу приносить это домой: известный футболист отказался тренироваться из-за коронавируса

Нападающий английского “Уотфорда” Трой Дини заявил, что он не собирается участвовать в тренировках команды, так как боится заразить своего 5-месячного сына коронавирусом.

Об этом футболист рассказал в интервью The Sun.

“На этой неделе наша команда возвращается к тренировкам. Я сообщил руководству клуба, что не буду принимать участие в тренировочных занятиях. Я не хочу приносить это домой. Мой пятимесячный сын испытывает проблемы с дыханием, поэтому я не хочу рисковать его здоровьем. Мои близкие важнее денег”, – сказал Дини.

В настоящее время чемпионат Англии приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании разрешило возобновить в июне футбольный сезон.