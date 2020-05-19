Выходит в трезвый мир благодаря капельницам: бывшая жена рэпера Сереги рассказала о его зависимости

Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо уже 113 дней ищет сыновей, которых тот отобрал и увез за границу. Женщине “четко дали понять, что детей она не увидит”, потому она решилась на громкие признания о многолетней зависимости исполнителя.

Фото: instagram.com/polina_lola

По словам Ололо, зависимость Сергея длится уже не первый год, и выходить в трезвый мир он может “только благодаря капельницам”. При этом бывшая жена не уточняет, от чего именно зависим рэпер.

“Из-за искривленной реальности человек не может трезво оценивать ситуацию и вообще воспитывать детей, которых и не воспитывал никогда, – заявила она в Instagram. – Я не могу доверить человеку детей, которых он на завтрак кормит семечками, от этого у меня разрывается сердце”.

Серега и Полина Ололо расстались больше 5 лет назад. Все это время дети жили с мамой в Украине, о чем сам он рассказывал СМИ. “С детьми я вижусь регулярно, но не так часто, как хотелось бы. Им комфортнее жить с мамой в Киеве, а у меня вся жизнь сейчас в основном сосредоточена в Москве”, – говорил рэпер в интервью 2015 года. Также он признался, что берет активное участие в воспитании Марка и Платона, а в будущем планирует забрать их в Москву.

В феврале 2020 года Полина Ололо впервые рассказала, что артист увез от нее сыновей и запрещает ей с ними видеться. Также он запретил родственникам и общим знакомым говорить ей, где находятся мальчики.