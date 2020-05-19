В Украине разгорается громкий скандал вокруг “пленок” Порошенко с Байденом: видео

19 мая депутат Андрей Деркач провел специальную пресс-конференцию, на которой опубликовал аудиозаписи переговоров людей, голоса которых очень похожи на бывшего президента Украины Петра Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и бывшего главы Госдепа Джона Керри.

Записи были сделаны во время президентства Порошенко в конце 2015 года и на протяжении 2016 года. В частности, на них стороны обсуждали назначения и увольнения генпрокуроров, а также другие весьма интересные вопросы.

Отставка Шокина и назначение Луценко

Во время разговора с Керри Порошенко якобы открыто говорил об отставке Виктора Шокина с должности главы ГПУ. В декабре 2015 года Керри сказал президенту, чтобы тот рассмотрел вопрос замены генпрокурора, так как тот якобы заблокировал реформу очищения ведомства.

Тогда же Керри отметил, что этим вопросом “обеспокоен и сам Байден”.

Уже 22 марта 2016 года Байден лично обсудил с Порошенко вопрос назначения нового прокурора, после чего он пообещал подписать обязательства на 1 миллиард долларов в пользу Украины.

“Чрезвычайно сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко. Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко”, – сказал тогда президент.

Повышение тарифов на 100% вместо 75%

Во время разговора 13 мая 2016 года Порошенко сказал Байдену, что ему удалось поднять тарифы в стране на 100%, хотя МВФ требовал поднять их только на 75%.

“В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%”, – сказал президент на аудио.

Кроме того, Порошенко похвастался, что в стране запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия, что также одобрительно воспринял Байден.

По словам нардепа, Байден требовал от Порошенко отставки Шокина, шантажируя 1 млрд доллкредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине.

“1 миллиард денег американских налогоплательщиков. Такая цена спасения Байдена от тюрьмы. Именно ради 1 миллиарда Петр Алексеевич слил генпрокурора Шокина, который расследовал дело “Бурисмы” и в итоге вышел на Байденов… Три фракции из пяти в парламенте управляются Байденом. Кабмин полностью подконтролен Байдену. Крупнейшие госпредприятия – Нефтегаз, Укрзализныця, Укрпочта, ОщадБанк, Укроборонпром облепили Набсоветы, состоящие из заробитчан. Им платят миллионные зарплаты и премии из денег украинцев. Парламент, Кабмин, Генпрокуратура, НАБУ, госпредприятия – все это Порошенко променял за право освоить на своих предприятиях 1 миллиард долларов“, – сообщил Деркач.

Напомним, что пятая часть граждан Украины считают лучшим президентом страны в истории Леонида Кучму, он возглавляет соответствующий рейтинг.