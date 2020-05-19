Какой рейтинг опасен для Зеленского: эксперты озвучили прогноз

По мнению аналитиков Международного центра перспективных исследований, критической чертой для президента Украины Владимира Зеленского станет падение его рейтинга до уровня 20-25%.

Исследование “Год Зеленского: упущенные возможности, время обучения или подготовка к прорыву?” было опубликовано во вторник, 19 мая.

Эксперты МЦПИ отмечают, что Владимиру Зеленскому досталась в управление страна с рядом сложнейших проблем: бедность, коррупция, слабая и импортозависимая экономика, институциональная слабость и неэффективность государственных органов власти, сильные олигархические монополии и зависимые СМИ, политические структуры или профсоюзы, и безусловно война и оккупация Россией части украинской территории.

“Совершенно новой и неожиданной проблемой для шестого президента стала пандемия коронавируса, необходимость введения жестких карантинных ограничений на всей территории страны и всеобъемлющий экономический кризис”, – подчеркнули авторы исследования.

По мнению аналитиков МЦПИ, критической чертой для возможностей использования ресурсов власти Зеленским станет падение его рейтинга на 20-25%. Достижение этой отметки вероятно запустит процесс подготовки к досрочным президентским и / или парламентских выборов.

Украина может получить значительную политическую турбулентность, процесс создания новых коалиций, объектом атак значительного количества которых станет именно президент Зеленский как архитектор уже невыгодной политической конструкции, возрастет давление со стороны различных политических игроков – Запада, РФ, местных элит, финансово-промышленных групп, оппозиции и т. п.

“Поэтому нынешний период – год с момента вступления в должность, окончательно сформирована собственная вертикаль, завершения карантина, восстановление политической жизни, процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе – являются критически важными для того, чтобы Президент продемонстрировал эффективность и результаты”, – говорится в исследовании.

Кроме анализа первого года президентства Зеленского, в обнародавном документе содержатся рекомендации по преодолению угроз и вызовов, среди которых:

определить основными приоритетами структурной перестройки экономики Украины ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей машиностроения, которое позволит модернизировать и обновить материально-техническую базу;

переход от международной специализации на сырье и низкотехнологичных товарах, воплощающих низкую добавленную стоимость, к специализации на средних и высокотехнологичных видах производств и тому подобное.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, насколько упал рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в связи с пандемией коронавируса