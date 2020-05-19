Жила и училась в Киеве: появились подробности о молодой жене Макаревича

Музыкант Андрей Макаревич недавно проговорился о том, что женился в четвертый раз. Несмотря на распространившиеся слухи о жене-израильтянке, избранница музыканта оказалась бывшей жительницей Киева. Что правда, в Украине девушку звали Инной Калининой, а после переезда в Израиль она стала Эйнат Кляйн.

Сейчас, как пишет “Собеседник”, фронтмен группы “Машина времени” и его молодая супруга живут порознь – женщина не успела вернуться из Израиля в Россию до закрытия границ.

Фото: sobesednik.ru

Эйнат Кляйн 36 лет (она на 30 лет моложе Макаревича). В свое время женщина окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, но позже перебралась в Израиль, на родину предков. Там Эйнат получила еще и историческое образование.

Сам музыкант личную жизнь не комментирует, такой же позиции придерживается и его спутница: “Я очень уважаю труд журналистов, я и сама в прошлом журналист, но считаю, что наша личная жизнь с Андреем должна оставаться личной, как это и было до недавнего времени”, – цитирует ее издание.

Фото: sobesednik.ru

Сегодня Эйнат занимается туристическим бизнесом, говорит на пяти языках. Но так как в дни карантина дела немного просели, женщина нашла время для параллельного проекта – продажи элитного вина. Как и где бизнесвумен познакомилась с Андреем Макаревичем, не известно. Но поклонникам музыканта хорошо известен тот факт, что лидер “Машины” – большой любитель элитных вин и познавательных путешествий.

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