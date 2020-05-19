В областном лабцентре подробно рассказали о ситуации с коронавирусом на Луганщине

По состоянию на 19 мая 2020 года на территории Луганской области зарегистрировано по первичным диагнозам 315 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 42 случая лабораторно подтверждены методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в вирусологической лаборатории ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Интенсивный показатель составляет 6,3 случаев на 100 000 населения, из них 23 выздоровели.



Случаи заболеваний зарегистрированы:

-г. Лисичанск – 12 больных (7 выздоровели),

-г. Рубежное – 9 (2 выздоровели),

– Кременской район – 6 больных (6 выздоровели),

– Станично-Луганский район – 1 больной (1 выздоровел),

– Старобельский район – 3 больных (3 выздоровели),

-Беловодский район – 1 больной (1 выздоровел),

-Новопсковский район – 9 больных (2 выздоровели),

-г. Северодонецк – 1 больной (1 выздоровел).



Из 42 подтвержденных случаев 6 случаев завезенных из-за границы: 1 из Польши и 5 больных прибыли из России. В 27 случаях установлен контакт с лабораторно подтвержденными случаями.

Среди заболевших:

женщины – 23 человека (54,8%),

мужчины – 19 человек (45,2%).



Распределение больных по возрасту:

0-17 лет – 3 ребенка (1-4 года – 1, 5-9 лет – 1, 15-17 лет – 1);

18-29 лет – 6 человек;

30-49 лет – 16 человек;

50-69 лет – 14 человек;

70+ лет – 3 человека.



Вирусологической лабораторией ГУ «Луганский лабораторный центр МЗ Украины», где исследование проводит 2 врача, с начала открытия лаборатории с 3 апреля 2020 года проведено 1186 исследований на SARS-CoV-2 методом ПЦР, в том числе за последнюю неделю проведено 277, что составляет 41,7 исследований на 100 000 населения, для сравнения в г. Киеве такой показатель составляет 51,0 на 100 тыс. населения.



В вирусологической лаборатории «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» методом ПЦР бесплатно обследуются:

все случаи подозрительные на заболевание;

больные пневмонией и тяжелыми острыми респираторными заболеваниями, которые лечатся в стационарных отделениях и амбулаторно (выявлено 4 больных COVID-19, которые уже выздоровели и выписаны из инфекционных отделений)

медицинские работники, непосредственно оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19 в условиях стационара, методом ПЦР (случаев инфицирования не обнаружено)

контактные с больными коронавирусной болезнью (выявлено 27 больных)

лица, прибывшие из-за границы и находящиеся на самоизоляции, (выявлено 2 больных)

работники МЧС;

пациенты, которым проводится плановая госпитализация и оперативное вмешательство.