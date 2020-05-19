Трампу нужен компромат: озвучен тревожный прогноз по отношениям США и Украины

Ухудшение экономической ситуации в США из-за пандемии коронавируса перед президентскими выборами может подтолкнуть американского лидера Дональда Трампа к очередному поиску в Украине компромата на своего главного конкурента – Джо Байдена.

Такое мнение высказал “источнику” американист, профессор Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Сергей Галака.

Как известно, главная ставка Трампа на предстоящих выборах была сделана на экономические достижения США. Но коронавирус похоронил этот козырь действующего президента.

“За последние полтора месяца заявления о предоставлении пособия по безработице подали 36 миллионов американцев. Это катастрофические цифры, которых не было со времен Великой Депрессии. Если экономическая ситуация не будет радикальным образом изменена, шансы Трампа на переизбрание – нулевые”, – считает эксперт.

По его словам, американский лидер пытается отвлекать общественное внимание от состояния экономики разнообразными искусственными кампаниями и скандалами. И чем более мрачными будут перспективы победить на выборах, тем больше будет соблазн у Трампа в очередной раз получить компромат на своего главного конкурента – Джо Байдена, который уже пытались искать в Украине.

“Пока Украине удается маневрировать и не допускать ухудшения ситуации. Но Трамп является предсказуемо непредсказуемым, и поэтому исключать ничего нельзя. Правда, судя по тому, что мы узнали во время” Украинагейта”, то серьезно поразить Байдена у Трампа не получится. Максимум, что они смогут получить – это какие-то показания финансовой недобропорядочности сына Байдена, Хантера. Это стопроцентно будет использоваться в кампании, но вряд ли может стать козырной картой. А вот поведение Шокина трудно объяснить с точки зрения здравого смысла, ведь если даже следственные органы серьезно возьмутся за его заявление, вряд ли он от этого выиграет”, – убежден Сергей Галака.

Напомним, что президент США Дональд Трамп действительно заморозил военную помощь Украине в размере 391 млн долларов, тем самым заставляя тогдашнее правительство начать расследование в отношение сына его политического конкурента Джо Байдена Хантера.

Подробнее о том, представляют ли нынешние политические события в США угрозу для Украины читайте в материале “источника”: И снова Обама: стоит ли Киеву ждать новых проблем от Трампа