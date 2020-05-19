Певица Пинк рассказала о тяжелой аллергии у маленького сына, который едва оправился от коронавируса

Певица Пинк и ее 3-летний сын Джеймсон лишь недавно оправились от тяжелых симптомов коронавируса, как их семья вновь столкнулась с проблемами. Звездная мама рассказала, что после выздоровления у ее малыша диагностировали тяжелую пищевую аллергию.

Фото: instagram.com/pink

“Я хотела поделиться с вами вегетарианским рецептом вишневого пирога без яиц, без глютена, потому что у моего дорогого мальчика Джамо, как оказалось, довольно плохая пищевая аллергия, – говорит 40-летняя певица на видео Инстаграм. – Мы смогли выяснить это благодаря анализам крови, которые пришлось делать недавно из-за коронавируса”.

Ранее звезда опубликовала эссе, в котором назвала борьбу с COVID-19 у Джемсона “самым сложным физически и эмоционально испытанием”, которое она переживала, будучи матерью. “Через несколько недель после получения результатов теста мой сын все еще болел и температурил. Это было ужасное время – не знать, что может произойти дальше”, – написала она.

Напомним, что в начале апреля Пинк рассказала о положительных результатах теста на коронавирус и тяжелом течении болезни у себя и сына. У 44-летнего мужа певицы Кэри Харта и их 9-летней дочери Уиллоу инфекция протекала бессимптомно.