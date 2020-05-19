Бойцы ВСУ могут уничтожить в два счета: пропагандисты Путина признали провал на Донбассе

Российские пропагандисты, освещающие “подвиги” боевиков на Донбассе, в открытую признают преимущества ВСУ.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ВПК.

“Можно быть героем, но если противник гарантированно уничтожает тебя до выхода на рубеж эффективного героизма, то таковой становится бессмысленным”, – пишет издание, где отмечается, что речь идет о позициях, оказавшихся, согласно Минским договоренностям в так называемой “серой зоне”.

Могут наблюдать и все

Пропагандисты отмечают, что боевики на Донбассе занимают наблюдательную позицию и не более того.

“Нельзя сказать, что дежурные подразделения ополчения контролируют или прикрывают какие-то участки. Имея фронт в десять – пятнадцать, а то и двадцать километров, батальон, выставляющий на передовую в ротацию одну из своих рот, может разве что “наблюдать” его. И то только если нароет и обеспечит связью достаточно НП. Говорить о полноценном отражении атак, как правило, не приходится: хорошо, если с соседних позиций хотя бы огнем крупнокалиберных пулеметов могут перекрывать промежутки”, – описывают ситуацию в ВПК.

Значительный перевес ВСУ

В статье отмечается, что украинские военные, напротив, не только могут поддерживать необходимую плотность боевых порядков, но и повсеместно устанавливают на опорах ЛЭП, вышках, мачтах поворотные видеокамеры с современной оптикой, обеспечивающие постоянный хороший обзор передовых позиций боевиков даже без подъема в воздух БЛА.

“В такой ситуации, какую бы выгодную позицию на господствующей высоте ни занять, противник, обладая численным преимуществом и имея перевес в огневых возможностях, просто окружает ее своими “опорниками” и НП, “обжимая” ее по флангам, делая весьма опасными и затруднительными даже такие банальные вещи, как ротация личного состава, доставка продуктов и боеприпасов”, – описывают противовес ВСУ перед противником пропагандисты.

Копать и только

Учитывая вышеописанную ситуацию, пропагандисты отмечают, что единственное, чем боевики могут противостоять ВСУ, это копать. Но, очевидно, пишут пропагандисты, обогнать по темпам земляных работ превосходящего противника просто невозможно и к тому же такие действия мало результативны.

“Осыпающиеся со временем траншеи следует постоянно расчищать. Механизация этого труда невозможна – на любой громкий звук работ в траншеях и на замеченное движение противник поднимает БЛА. При этом ВСУ во время перемирия совершенно беспрепятственно подгоняют к переднему краю экскаваторы, чтобы отрыть капониры для техники или укрытия для личного состава”, – описывают ситуацию пропагандисты.

“Дерзкая”

Для более детального описания ситуации, пропагандисты напоминают историю высоты “Дерзкая”, под Коминтерново. Бевикам все же пришлось отступить и “сдать” ВСУ эту позицию весной 2019 года.

“Вскоре оказалось, что высота “работает” в обе стороны: пришлось оставить еще и соседние позиции – “Семерку” и “Плиту”. Закончилась неудачей и потерями попытка вернуть “Дерзкую”. Результат – ВСУ вплотную приблизились к Коминтерново”, – напоминают пропагандисты.

Как сообщал “источник”, боевики так называемых ДНР-ЛНР регулярно придумывают все новые и новые страшилки о зверствах ВСУ на Донбассе, одна из них называется “Каратель в огне”.

Также российские пропагандисты устроили истерику из-за “спецоперации” ВСУ.