Зрителей будет полно: в России готовы организовать бой Усика с борцом Грицаем

В России не оставили без внимания перепалку между украинским боксером Александром Усиком и борцом Богданом Грицаем, который вызвал первого на бой.

Так, по данным российской прессы, в РФ серьезно рассматривают вопрос организации такого боя.

Промоутеры уверены, что поединок будет очень популярным среди зрителей.

“Абсолютный чемпион мира по боксу будет явным фаворитом в противостоянии с борцом. И такой бой в РФ может хорошо раскрутить пропагандистская машина. Ходит слух, что люди, которые организовывали поединок Емельяненко – Кокляев, зондируют почву. Естественно, что патриот Грицай не поедет в Москву, но встречу можно организовать в нейтральном Минске. Успех телетрансляции гарантирован. И зрителей на трибунах будет полно. В Беларуси нет карантина”, – говорится в сообщении одной из промоутерских компаний.

Напомним, что гнев Грицая вызвало видео Усика, который отправляет в нокаут критиковавшего его фаната. Также борец был недоволен тем, что боксер просил разрешение у Митрополита, чтобы бить народных депутатов. В ответ на это Усик предложил провести бой по правилам бокса, но данный вариант не устроил борца.

Ранее сообщалось, что телеведущий Игорь Кондратюк подверг жесткой критике Усика. Также боксера раскритиковала бывшая народный депутат Украины Ирина Фарион.