Полиция в Киеве устроила “облавы” на ночные клубы: как наказали нарушителей карантина

В понедельник, 18 мая, сотрудники полиции во время мониторинга сети интернет обнаружили информацию о работе нескольких ночных клубов в столице вопреки требованиям карантина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиция Киева.

Как сказано в сообщении, нарушители правил карантина открыли свои заведения на территории Печерского и Шевченковского районов столицы. Полицейские составили три протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

“Правонарушителям грозит наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен”, – уточнили в полицейской пресс-службе.

Как сообщал “источник”, киевский мэр Виталий Кличко попросил полицию провести проверку всех ночных клубов столицы, которые вопреки мерам карантина устраивали вечеринки в минувшие выходные.