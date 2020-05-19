В озере на Луганщине погибли почти 8 тысяч особей толстолобика: экологи устанавливают причину

В Государственную экологическую инспекцию в Луганской области поступило письмо Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области о гибели водных биоресурсов (рыбы) на водном объекте вблизи с. Новокраснянка Кременского района.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалистами Инспекции была проведена проверка утверждений, изложенных в письме.

При обследовании территории пруда № 4 вблизи с. Новокраснянка установлен факт гибели около 7200 особей толстолобика, длиной каждая в среднем по 33 см по всему периметру береговой линии водного объекта.

Специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля Инспекции осуществлен отбор и проведение измерения состава и свойств проб поверхностных вод.

По результатам измерений зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по показателям БПК 5 , взвешенных веществ и сульфатов.

С целью информирования и необходимости установления причины гибели водных живых биоресурсов на территории водного объекта (пруд № 4) вблизи с. Новокраснянка Кременского района Луганской области материалы проверки направлены письмом в Главное управление Госпродпотребслужбы в Луганской области.