В Днепре младенец погиб страшной смертью: появились детали трагедии

В понедельник, 18 мая, в Днепре жуткой смертью погиб младенец, 6-месячный ребенок подавился полиэтиленовым пакетом.

Об этом сообщила директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.

Ребенок нашел пакет и потянул его в рот, полиэтилен перекрыл ему верхние дыхательные пути.

Медики скорой помощи 45 минут проводили сердечно-легочную реанимацию, но реанимационные мероприятия не принесли результата, 6-месячный малыш скончался.

“Если вы видите человека в бессознательном состоянии, необходимо проверить наличие у него дыхания по принципу “вижу, слышу, чувствую”, предварительно запрокинув голову и освободив дыхательные пути. При количестве вдохов — до 2 за 10 секунд, необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации. При количестве вдохов – от 2 до 5, необходимо перевести человека в боковое стабильное положение. Ориентируйтесь на вдохи, а не на пульс, поскольку пульсацию не всегда можно прощупать, и в стрессовой ситуации – воспринять собственную пульсацию в кончиках пальцах за пульсацию пострадавшего. Скорую необходимо вызвать, как только вы поняли, что человек нуждается в помощи. СЛР нельзя проводить, если есть сердечный ритм, так как массаж сердца может его сбить и привести к остановке сердца”, – напоминает инструктор по оказанию первой помощи “Медицинского корпуса” Алексей Турчак.

Ранее “источник” сообщал, что Святослав Наумичев, который из-за ЧП в роддоме города Энергодар (Запорожская область) потерял жену и ребенка, до сих пор не знает, где тело младенца.