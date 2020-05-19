Очереди в кафе и ажиотаж на пляжах: появились интересные фото из курортной Одессы

Министерство здравоохранения Украины официально заявило о том, что в стране летом будут работать пляжи, ведь коронавирус теряет активность на солнце и в морской воде. После такого разрешения на пляжах Одессы заметно прибавилось людей.

Как сообщает “источник” со ссылкой на издание “Думская”, сотни отдыхающих отправились на пляжи, чтобы позагорать на солнце и даже покупаться.

Журналисты отмечают, что большинство отдыхающих одеты по летнему.

Для безопасности на пляжах уже работает спасательный пункт, также тут доступны разнообразные водные развлечения.

При этом в прибрежных кафе собираются люди в очереди, так как в данный момент заведения могут работать только на вынос.

Также стоит отметить, что люди не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски, хотя по нормам карантина это рекомендуется делать.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, во сколько обойдется отдых на море в Украине в 2020 году.