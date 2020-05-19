Рада сделала шаг к созданию банка на базе “Укрпочты”: что это значит

Во вторник, 19 мая, в Верховной Раде Украины народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, который разрешает “Укрпочте” проводить финансовые операции, в частности выдавать банковские карты и открывать депозиты.

Большинство голосов для поддержки законопроекта, автором которого является нардеп от “Слуги народа” Андрей Клочко, дала президентская фракция.

Кроме 197 “слуг народа”, поддержали законопроект 1 нардеп от “ОПЗЖ”, 1 – от “Батьківщини”, 13 – от группы “За майбутне”, 16 – от фракции “Голос”, 1 – от группы “Доверие” и 3 внефракционных. В общем за него проголосовало 232 народных депутата.

Этот законопроект разрешает “Укрпочте” проводить обслуживание почтовых счетов, которые будут аналогичны банковским, обмен валюты, обслуживание вкладов, эмиссию электронных платежных средств, инкассацию средств, посредничество и перевозку валютных ценностей.

Граждане смогут получать на почте базовые финансовые услуги – открывать депозиты, чтобы хранить деньги, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку, а также смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли.

Как сообщал “источник”, реформа “Укрпочты”, которую намерены наделить банковскими функциями, вызывает вопросы с точки зрения логики и международного опыта.