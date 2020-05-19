Настя Каменских поделилась соблазнительными фото в постели

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников снимками, сделанными в условиях домашней изоляции. На этот раз 33-летняя артистка показала кадры из спальни.

Знаменитость выложила в свой Instagram две фотографии, на которых запечатлена в пижаме. Певица игриво позирует на камеру, сидя на кровати. В подписи к снимкам Настя пожелала фанам хорошего дня, причем сделала это на испанском языке.

Фото: instagram.com/kamenskux

Всего за пару часов публикация NK собрала почти 100 тысяч лайков и массу восторженных комментариев. “Настя, вы прекрасны”, “Красотка”, “Перед такой шикарной фигурой сложно устоять”, “Стиль собачки”, “Какая прелесть, Анастасия, вы потрясающая, с каждым днем все красивее и красивее. Восхищаюсь”, – пишут фанаты певицы под постом.

Фото: instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских презентовала теплую видеоработу на свою новую песню “Воспоминания”. В клипе собраны архивные кадры из романтических путешествий Насти с Потапом.

А также рассказала, как им с мужем Потапом удается беречь любовь и мир даже на карантине. Секрет счастливых отношений Каменских видит в том, чтобы просто любить, но не растворяться в этой любви без остатка.

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