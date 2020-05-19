Все гораздо хуже, чем казалось: сети взорвались из-за интервью Гордона с врагом Украины

Украинские политики, журналисты и эксперты выразили свое недовольство заявлением журналиста Дмитрия Гордона о том, что его интервью с бывшим главарем боевиков ДНР Игорем Гиркиным якобы было заказано спецслужбами.

Как известно, Гордон после выхода интервью записал видеообращение, в котором заявил, что все материалы интервью хранятся на флешке и могут быть использованы против Гиркина в Гааге.

Так, бывший главный редактор “источник” Виктор Огиенко отметил, что именно так может выглядеть поражение в войне.

Также Гордон нарвался на критику со стороны ряда известных личностей, которые посчитали, что таким заявлением журналист просто хочет обезопасить себя от критики.

Как ранее сообщал “источник”, бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь “Стрелков” Гиркин признался в использовании мирного населения Донбасса в качестве “живого щита”, а также в расстрелах граждан Украины.