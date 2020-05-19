В Украине ударят заморозки: синоптик рассказала, где будет холоднее всего

В Украине 19 мая атмосферные фронты переместятся на центральную часть страны, а уже в среду, 20 мая, дожди ожидаются в южных и восточных областях. При этом 22-23 мая в стране ожидаются заморозки.

Об этом 19 мая в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что заморозки возможны на Севере, Западе и в Центре Украины.

По словам синоптика, на Западе и в Центре 20 мая будет сухо, но есть вероятность мелкого дождя. Ожидается порывистый ветер.

“Температура воздуха ближайшей ночью +8 +12 градусов, на Юге +10 +15 градусов, завтра днем в Украине предполагается +14 +19 градусов, в южной части и на Закарпатье +17 +24 градуса”, – пишет она.

В Киеве в среду дожди маловероятны, температура воздуха ночью +10 градусов, днем ожидается до 17 градусов.

Детальнее о погоде летом читайте в материале “источника”: День в майке, день в фуфайке: климатологи рассказали о погоде на лето.