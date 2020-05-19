Реинтеграция оккупированного Донбасса: в Кабмине назвали одну из главных проблем

Вице-премьер Украины и первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников считает, что с каждым годом оккупации Донбасса будущая реинтеграция становится сложнее. Он подчеркивает, что люди привыкают к подобному строю и в будущем им будет сложно перейти к жизни в Украине.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на его интервью изданию “Интерфакс-Украина”.

Резников пояснил, что там родилось и выросло уже большое количество детей, которые не представляют жизни в Украине, поскольку их окружает исключительно пропаганда. Так, министр пояснил, что это не пугает украинскую власть и чиновники настроены весьма решительно. Они видят данную проблему и готовы с ней бороться.

Вице-премьер отметил, что люди на Донбассе хотят спокойно жить и украинская власть сделает все для этого в самые сжатые сроки. Резников считает, что быстрые изменения на той территории позволят улучшить финансовое положение людей.