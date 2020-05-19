Новинский призвал правительство поддержать отрасли экономики, ориентированные на экспорт

Падение производства в металлургии за период карантина составило около 20%, и главной причиной этому является отсутствие внутреннего спроса на продукцию отечественных металлургических предприятий и связанная с карантином остановка крупных мировых потребителей продукции – автомобильных концернов и сектора строительства.

Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Вадим Новинский в комментарии для журналистов.

“Падение объемов производства и выручки – общая негативная тенденция на мировом рынке металлургической продукции. Внутреннего спроса в Украине почти нет, выручка предприятий зависит от экспорта, а его объемы снизились вследствие падения спроса и падения цен на мировых рынках. Мы столкнулись с новой проблемой: европейские металлургические предприятия лоббируют перед Еврокомиссией введение пошлин и запретов для иностранных производителей поставлять продукцию на рынки ЕС. Риски ограничений реальны, большинство правительств стали на защиту национальных производителей. Это нарушает Соглашение об Ассоциации и Зоне свободной торговли Украины и ЕС, и судьба экспортоориентированных отраслей экономики будет зависеть от позиции украинского президента и правительства, а также их готовности отстоять интересы металлургической отрасли – главного источника валютной выручки для экономики”, – заявил депутат.

Вадим Новинский акцентировал внимание, что, несмотря на кризис в отрасли, украинские металлурги не сокращают рабочие места и не снижают уровень зарплат. Отрасль продолжает финансировать проекты модернизации, связанные с повышением экологических стандартов. По словам депутата, государство тоже должно сделать шаг навстречу металлургам.

“Правительство должно во-первых, стимулировать потребление продукции украинской металлургии, дав возможность получать доступные кредиты украинским предприятиям. Во-вторых, назрела необходимость введения других мер – приоритетность продукции украинских предприятий для отгрузки в украинских морских портах по отношению к транзитным. Ведь продукция горнодобывающего комплекса – одна из немногих статей экспорта, объемы производства которой сопоставимы с докризинсым периодом. Необходимо создать условия для сохранения объемов. Ведь именно экспортоориентированные отрасли станут основой для восстановления экономики после кризиса и помогут преодолеть его катастрофические последствия – от 5% падения ВВП до роста безработицы” – резюмировал Вадим Новинский.