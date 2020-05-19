После коронавируса на Китай обрушилась новая беда, много погибших: первые подробности и видео

Вечером 18 мая в Китае произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло четыре человека и еще 23 получили травмы.

Как пишут местные СМИ, подземные толчки магнитудой 5,0 произошли на юго-западе страны в провинции Юньнань в районе городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 млн человек.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения залегал на глубине 8 километров.

Сразу после землетрясения власти в срочном порядке организовали спасательные работы. Всех жителей поврежденных зданий эвакуировали в безопасные места.

Тем временем в сети показали видео с моментом начала подземных толчков.

Напомним, что в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера, его могли ощущать жители верхних этажей в Ужгороде.