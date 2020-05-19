Позорная трусость: сеть взорвалась из-за заявления СБУ по интервью Гордона с врагом Украины

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем боевиков ДНР Игорем Гиркиным и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской проводились сугубо по инициативе самого журналиста. Как известно, ранее он говорил, что интервью записывал по указанию СБУ.

Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

“Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками СБУ на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны”, – отметили в ведомстве.

В сети крайне возмущены действиями СБУ. Люди считают, что ведомство должно также начать расследование и в отношении Гордона, который взял скандальные интервью.

Как ранее сообщал “источник”, бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь “Стрелков” Гиркин признался в использовании мирного населения Донбасса в качестве “живого щита”, а также в расстрелах граждан Украины.