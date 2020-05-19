Появились меткие фотожабы на летний отдых в условиях карантина

На фоне возможного открытия пляжей несмотря на карантин из-за коронавируса, появились новые фотожабы на летний отдых в 2020 году.

Их опубликовали в сети.

Так, на одной из них можно увидеть нескольких человек, сидящих в ванной. При этом, судя по фото, люди, сидящие в ней, представляют себя сидящими явно не в ней, а в лодке. Поскольку у одного из участников, вместо весла, лопата. В подписи к карикатуре говорится: “Путешествия в 2020 году!!”.

На второй карикатуре можно увидеть героев фильма “Иван Васильевич меняет профессию”, которые обсуждают, что на самом деле представляет собой коронавирус.

А на третьей – указан единственный способ свободного передвижения, учитывая ограничения, введенные из-за коронавируса.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, во сколько обойдется отдых на море в Украине в 2020 году.