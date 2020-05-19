Это естественный отбор? Сеть взорвалась из-за “оригинальной” маски нардепа в Раде, фото

Нардеп от партии “Слуга народа” Елизавета Богуцкая отличилась оригинальной защитной маской от коронавируса, которая возмутила украинцев, о чем они активно пишут в сети.

Об этом сообщает “Баба і кіт” в Facebook.

Богуцкая пришла в Раду в маске – у которой лишь одно такое название, а по факту она ни от чего не защищает.

Нардеп решила быть оригинальной и одела средство защиты в сеточку, особенно странно это выглядит на фоне других нардепов, которые находятся у нее за спиной в зале Верховной Рады в одноразовых защитных масках, как и следует согласно правилам карантина.

В сети пишут, что розовая маска Богуцкой напоминает авоську.

“Нет, а это точно не фотошоп? Если нет, то она же явно на голову слабая. Что тогда вот это делается в Раде”, “Какой конец, дороги и все другое такая и маска”, “Просто у нее много авосек, вот и пошила”, “Креативно, дышать легко и закон не нарушает, не прописано какая маска должна быть, просто должно быть”, “Это авоська. Вдруг в маркете картошку по акции выкинут”, “Господи и эти люди пишут законы по которым нам жить”, – пишут в сети.

Ранее “источник” сообщал, что в столичном супермаркете между мужчиной и охраной произошел конфликт, потому что покупатель был без маски во время карантина, но он начал угрожать гранатой.