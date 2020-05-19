За январь-март численность населения Луганской области уменьшилось на 3496 человек

Численность населения в Луганской области, по оценке на 1 апреля 2020 года составила 2 132 417 человек.

Об этом сообщается в экспресс-выпуске ГУ статистики в Луганской области.

В течение января-марта 2020 года численность населения уменьшилась на 3496 человек, в т.ч. вследствие естественного сокращения на 2890 человек и на 606 человек – за счет миграционного сокращения.

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Данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все города (горсоветы) областного значения и районы области. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета части временно оккупированной территории в Луганской области.