Украину будут атаковать бури: синоптики дали тревожный прогноз на лето

В первые дни лета Украину ожидает много осадков. В частности, украинцев предупредили о мощных ливнях, граде и шквалах.

Как заявила “источнику” заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, лето – период интенсивной конвективной деятельности.

“Сейчас сохраняется тенденция к увеличению интенсивности этих явлений и это лето не будет исключением”, – сказала она.

По словам эксперта, с 1 по 10 июня на юге Украины будет только три сухих дня, а на остальной территории в первую декаду месяца ожидается сразу пять дождливых дней.

Сухая погода в начале лета будет только в центральной части Украины, добавила синоптик.

“Долгосрочные, сезонные прогнозы погоды делают основные климатические центры мира, например, лаборатория исследования атмосферы и океанов США. Согласно их последнему прогнозу, ожидается, что в этом году лето у нас будет достаточно теплое, но засушливое. Дефицит осадков, который наблюдался у нас на протяжении последнего периода, будет и дальше сохраняться”, – отметила Балабух.

Детальнее читайте в материале “источника”: День в майке, день в фуфайке: климатологи рассказали о погоде на лето