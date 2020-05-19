На Луганщине нарушитель во время нереста наловил лещей на почти 8 тысяч гривен

16 мая инспекторы Луганского рыбоохранного патруля зафиксировали грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на водохранилище возле с. Каменка Новопсковского района Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Около 6 утра задержали нарушителя, который осуществлял незаконный вылов рыбы запрещенными орудиями лова – 8 лесковыми сетками (562 м) на резиновой лодке. В сетях находилась такая рыба: лещ – 46 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 19 кг. Нанесен ущерб в размере 7820 грн.

На рыбака оформили протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела направлены в Новопсковский районный суд Луганской области для привлечения лица к административной ответственности.

В Управлении Госрыбагентства в Луганской области функционирует телефонная «горячая линия»: (06461) 2-27-48 и (099) 674-10-55 . О нарушении Правил любительского и спортивного рыболовства и порядка приобретения или сбыта рыбы – просьба сообщать по указанному номеру телефона.