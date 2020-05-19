Коронавирус продолжает убивать: появилась тревожная статистика по Киеву

По данным на вторник, 19 мая, в Киеве выявили 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, что на три случая меньше, чем в понедельник, 18 мая.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что среди новых инфицированных – 8 медиков.
“За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за это время – 52 летальных случаев”, – отметим он.
Кто заболел?
23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет
12 мужчин в возрасте от 24 до 58 лет
2 девочки в возрасте 2 и 3 года и мальчик, которому 9 лет.
Скольких людей госпитализировали?
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Сколько вылечились?
За сутки вылечились 61 человек. Всего с начала пандемии справиться с вирусом удалось 285 жителям Киева.
Какие районы лидируют?
Больше всего случаев в Дарницком районе – 483 больных и в Печерском районе – 411 зараженых.
Напомним, как сообщал “источник”, за минувшие сутки в Украине зафиксировали только 260 новых заражений коронавирусом, что стало рекордом.