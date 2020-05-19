Коронавирус продолжает убивать: появилась тревожная статистика по Киеву

По данным на вторник, 19 мая, в Киеве выявили 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, что на три случая меньше, чем в понедельник, 18 мая.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что среди новых инфицированных – 8 медиков.

“За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за это время – 52 летальных случаев”, – отметим он.

Кто заболел?

23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет

12 мужчин в возрасте от 24 до 58 лет

2 девочки в возрасте 2 и 3 года и мальчик, которому 9 лет.

Скольких людей госпитализировали?

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сколько вылечились?

За сутки вылечились 61 человек. Всего с начала пандемии справиться с вирусом удалось 285 жителям Киева.

Какие районы лидируют?

Больше всего случаев в Дарницком районе – 483 больных и в Печерском районе – 411 зараженых.

Напомним, как сообщал “источник”, за минувшие сутки в Украине зафиксировали только 260 новых заражений коронавирусом, что стало рекордом.