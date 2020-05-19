В Станично-Луганском районе продолжается строительство амбулатории. ФОТО

В с. Большая Черниговка Станично-Луганского района продолжается строительство новой амбулатории.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

По словам главы ОТГ Юрия Кенюка, подготовительные работы к строительству новой амбулатории общей практики семейной медицины начались еще в прошлом году. Был выделен земельный участок под строительство, с проектной организацией согласовано расположение здания и его подключение к коммуникациям, и планируется, что доступные и качественные медицинские услуги, в условиях новой амбулатории, местные жители и жители соседних сел смогут получать уже в конце этого года.



Сметная стоимость объекта «Амбулатория общей практики семейной медицины» составляет около 5,7 млн грн на условиях софинансирования из местных бюджетов (5% средств из бюджета местной ОТГ, 5% средств районного бюджета, 90% средств из государственного бюджета).

Фото: пресс-служба РГА

Фото: пресс-служба РГА