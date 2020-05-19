TARABAROVA беременна вторым ребенком – певица показала округлившийся животик

Украинская певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) поделилась с поклонниками радостной новостью – она снова станет мамой. Фотодоказательство артистка опубликовала на личной странице в Instagram.

На черно-белых снимках 29-летняя звезда позирует в белом брючном костюме и черном бюстгальтере, обнажив внушительных размеров животик. Судя по фото, певица находится на шестом-седьмом месяце беременности.

Фото: instagram.com/tarabarova

“Друзья, я хочу поделиться с вами. Я в положении, во второй раз. Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что женщина в положении самая красивая!”, – поделилась Светлана.

Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, что Светлана Тарабарова вышла замуж за своего концертного директора Алексея Бондаря, который старше нее на 14 лет, в 2016-м году. Пара провела сказочный медовый месяц в Риме. 9 сентября 2018 года у супругов родился их первенец – сын Иван.

Фото: instagram.com/tarabarova