TARABAROVA беременна вторым ребенком – певица показала округлившийся животик

Украинская певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) поделилась с поклонниками радостной новостью – она снова станет мамой. Фотодоказательство артистка опубликовала на личной странице в Instagram.
На черно-белых снимках 29-летняя звезда позирует в белом брючном костюме и черном бюстгальтере, обнажив внушительных размеров животик. Судя по фото, певица находится на шестом-седьмом месяце беременности.
“Друзья, я хочу поделиться с вами. Я в положении, во второй раз. Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что женщина в положении самая красивая!”, – поделилась Светлана.
Напомним, что Светлана Тарабарова вышла замуж за своего концертного директора Алексея Бондаря, который старше нее на 14 лет, в 2016-м году. Пара провела сказочный медовый месяц в Риме. 9 сентября 2018 года у супругов родился их первенец – сын Иван.
- Светлана и Алексей долго не показывали публике лицо малыша, а накануне Нового года родители решили, что пришло время познакомить поклонников с их сыном. Мальчик снялся в клипе своей звездной мамы на песню “Падає сніг”.
- Смотрите также на theLime, клип Тарабаровой на песню “Найкрасивіша. NO STRESS”. Музыкальное видео создавалось согласно всем нормам карантина: певица и танцовщицы снимали себя самостоятельно, не выходя из дома.