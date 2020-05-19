На оккупированном Донбассе коронавирус убил известного врача: фото

В оккупированном Луганске от осложнений коронавируса умер главврач местной городской многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий.

Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Луганского государственного медицинского университета Яна Соцкая, сообщают сепаратистские СМИ.

Как отметила Соцкая, у главврача началась вирусная пневмония, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В то же время главари “ЛНР” сообщают, что в данный момент на территории так называемой “республики” зафиксировали 328 случаев заражения. При этом оккупанты не могут назвать точное число летальных случаев.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали только 260 новых заражений коронавирусом, что стало рекордом.