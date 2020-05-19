Вы видели авто врачей, которые борются с раком? Украинец взорвал сеть сильным постом

Журналист Павел Бондаренко обратил внимание, что в борьбе с коронавирусом власть забыла о тяжелобольных, за два месяца умерло более 13 тысяч украинцев только от рака.

Написал он в Facebook.

“Вы видели машины врачей, борющихся с онкологией? Интересно зрелище, скажу я вам. А врачи в реанимации районной больницы – на казарменном положении и в памперсах работают, потому что на смену один костюм выдают и снять его нельзя. А человек, который по недоразумением президентом считается, “видосики” пилит, как встречает коммерческий груз костюмов. Которые не у больницах, а строительных супермаркетах в продаже оказываются. 65 миллиардов на фейковой эпидемии – лакомый, жирный кусок. На языке чиновников это значит “усвоить средства”. Вы представляете, как можно “поднять” только на масках для армии, полиции, спасателей, государственных чиновников? А на антисептиках? Кому принадлежат фирмы, где все это приобретается? Да что, кто-то скоро себе не только автивочкы, но и “хатиночкы” на Ривьера прикупит”, – пишет Бондаренко.

Он обращает внимание, тогда как на борьбу с коронавирусом выделили 65 миллиардов, то на профилактику и диагностику онкозаболеваний в этом году выделено лишь 1 миллиард гривен.

“И то, наверное урезали. В пользу вируса в короне. А теперь сделайте так: сядьте и вспомните тех из своих родственников, друзей, знакомых, кто в феврале-мае умер от коронавируса и тех, кто умер от рака. А потом о 65 миллиардов, которые растекаются по карманам “ахкакихлюдей”. Начинайте желать мне оказаться без маски среди больных короновирусом пациентов и рассказывать о трагедии Италии. Но сначала оглянитесь и посчитайте количество больных этой болезнью вокруг себя. Вернее количество тяжело больных. Потому что сегодня я разговаривал с знакомыми, которые переболели, но в статистику не попали – максимум получили – консультацию семейного врача по телефону и флюорографический снимок. Но 65 миллиардов “усваиваются” согласно заранее утвержденному плану”, – написал журналист.

Как сообщал “источник”, в Национальном институте рака и детской специализированной больницы “Охматдет” от семей онкобольных детей требуют прохождения платных тестов на выявление коронавируса, вызывающего COVID-19.