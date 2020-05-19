Врачи говорили, что ничего нет: украинец рассказал о “бесплатном” лечении коронавируса, фото

В Кременчуге разгорелся скандал с покупкой препаратов для пациентов с коронавирусом: чиновники утверждают, что те получают лекарства бесплатно, в то же время пациенты опровергают эту информацию – якобы им приходится покупать препараты самим.

Об этом рассказал пациент местной больницы для издания “Телеграф”.

Так, местный житель по имени Сергей рассказал о том, как и за какие средства его лечили от COVID-19. По его словам, он почувствовал симптомы пневмонии и отправился в больницу. После чего ему назначили “бесплатное” лечение , с покупкой лекарств ему начали помогать жена и брат.

“Все платят, и я платил, а что делать? Прочитал в Facebook, что Середа (руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа) рассказывает, что всех лечат бесплатно. Это вранье, не лечат нас бесплатно, я сам всё покупал. У меня к врачам претензий нет – спасибо, вылечили, но у них же ничего нет! Они мне говорили: всё, что у нас есть, мы тебе даем, а больше у нас нет… Со мной коронавирусный больной лежал, он тоже покупал за свои деньги, он мне адрес аптеки подсказал, где эпрепараты можно купить – одна такая аптека в городе. Нам только пробиотик давали бесплатно, чтобы лекарства на желудок не воздействовали. А тамифлю, серрата, остальное покупается за деньги”, – рассказал Сергей.

Как отметил пациент, бесплатно в больнице он получал лишь глюкозу и левофлоксацин. Ряд препаратов, которые не входят в национальный перечень, и которые ему назначили, стоят более 500 гривен, таким образом, он потратил несколько тысяч гривен на лечение.

Также Сергей рассказал и о своих симптомах – он почувствовал боли в груди, также у него поднялась температура. После обращения в больницу, ему диагностировали пневмонию и направили на стационарное лечение на 9 дней, к концу пребывания в больнице к нему в палату подселили пациента, у которого оказался положительный тест на коронавирус. Его же тесты были отрицательными, при этом один из трех тестов “пропал” – Сергей сдал анализ, но результатов не получил. В данный момент он находится дома на самоизоляции и заканчивает лечение.

Как сообщал “источник”, ранее житель города Кропивницкого рассказал, как лечился от коронавируса в Центральной городской больнице, и потратил на свое лечение свыше 20 тысяч гривен.