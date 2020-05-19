Легитимация “покемонов”: Тука объяснил проблемы на переговорах с “ЛДНР”

Введение Украиной в минский переговорный процесс группы представителей ОРДЛО из числа внутренне перемещенных лиц, о чем заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, едва ли принесет выгоды Киеву и поможет в интересах Украины урегулировать ситуацию на Донбассе.

Об этом в комментарии Главреду заявил экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По словам Туки, оценивать вероятный эффект от такого обновления ТКГ пока что сложно, так как не ясны ни полномочия этих людей, ни алгоритм принятия ими каких-либо решений, ни их роль во время встреч ТКГ. К тому же, экс-замминистра не видит перспектив переговоров в Минске, поскольку не решен вопрос – разные точки зрения Киева и Москвы на работу ТКГ.

“Разногласия – принципиальные: Киев считает, что Трехсторонняя контактная группа – это Киев, Москва и ОБСЕ как модератор, а Москва убеждена, что ТКГ – это Киев, Луганск-Донецк, а Москва и ОБСЕ в качестве модераторов. Об этом дважды, будто специально для Ермака, заявил Грызлов 25 и 27 апреля. Пока не будет четко определена эта конфигурация, никаких подвижек в переговорах не будет”, – пояснил Тука.

По его словам, если Киев повысит свое представительство в переговорной группе, то на такой же шаг пойдут условные Донецк и Луганск.

“Однако это будет означать легитимацию процесса и фактически признание нынешней властью Украины “ДНР” и “ЛНР” стороной переговоров. Хотя до сегодняшнего позиция Киева заключалась в том, что ТКГ – это Украина, Россия и ОБСЕ, а “покемонов” из оккупационных администраций приглашали только в качестве консультантов, и они не имели никакого права голоса. И, если в этом же качестве Ермак хочет пригласить к переговорам еще каких-то людей, то не вижу в этом смысла”, – отметил экс-глава Луганской ОВГА.

Многое, по его словам, будет зависеть от того, кого именно Ермак предложит в качестве переговорщиков из числа внутренне перемещенных лиц – если “дополнение” от Киева будет петь в унисон с “ЛНР” и “ДНР”, то в обновлении ТКГ нет смысла.

“Если с украинской стороны, будут люди, мнение которых будет совершенно созвучно с оккупационными администрациями, то через месяц мы услышим “голос Донбасса”, который будет единогласно кричать: “никакой евроинтеграции” и “зачем на НАТО?”. И нам это будет преподноситься, как мнение жителей Донбасса”, – предостерег Тука.