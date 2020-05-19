В Киеве сделали важное заявление о возобновлении работы метро: что нужно знать пассажирам

После того, как работа метро в Киеве, которое закрыто из-за карантина, возобновится, пассажиры смогут рассчитываться исключительно электронным билетом.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского метрополитена.

В тоже время, в течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Платить за проезд на турникетах можно будет:

Kyiv Smart Card;

Карточкой метро (до 31.03.2021)

Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением Kyiv Smart Сard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

“Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения”, – отмечают в пресс-службе.

Детальнее о запуске метро, читайте в материале “источника”: Вагончик тронется, эпидемия вернется: чего ждать от запуска метро.