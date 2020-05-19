30-летнего актера фильма “Сумерки” и его девушку нашли мертвыми в собственном доме

Актер Грегори Тайри Бойс и его 27-летняя девушка Натали Адепо были найдены мертвыми 13 мая в квартире в Лас-Вегасе. Причину смерти полиция не раскрывает, но источники сообщили TMZ, что на месте трагедии обнаружено неизвестное белое порошкообразное вещество.
Грегори Тайри Бойс известен своей ролью в первом фильме саги “Сумерки”. Он сыграл Тайлера Кроули, влюбленного одноклассника Беллы Свон, которую едва не сбил на автомобиле.
Бойс переехал в Лас-Вегас, чтобы заботиться о больной матери, но ездил в Лос-Анджелес, чтобы работать и навещать 10-летнюю дочь Алаю. У Адепо также остался ребенок, маленький сын Египет. Известно, что накануне смерти пара работала над открытием ресторана.
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