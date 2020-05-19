На Луганщине дайверы очистили от пластикового мусора устье реки Красная

Стараниями общественных инспекторов по охране окружающей среды Госэкоинспекции в Луганской области проведена уборка устья р. Красная (место впадения р. Красная в р. Северский Донец) около г. Кременная Луганской области от использованной пластиковой тары, которая в большом количестве сбивается на завалах реки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совместными усилиями дайверов очищено устье реки от пластиковых и других отходов в количестве 3 куб.м.



“Задумываясь над экологическими проблемами мира, прежде всего нужно заботиться о чистоте той территории, где мы проживаем. Ведь чистая окружающая среда – наше здоровье, а значит – наша цель! Ведь мы все хорошо знаем, как вести себя так, чтобы не повредить природе. И если мы не будем равнодушными к проблемам окружающей среды и будем участвовать в совместной работе, можно надеяться, что будут чистыми каждая улица, город, село, в целом страна, а люди будут в согласии с природой.

Ищите альтернативу пластиковым предметам, к которым вы привыкли. Перерабатывайте. Если вы вынуждены использовать пластик, попробуйте отсортировать и сдать его в ближайший пункт приема вторсырья или положите в специальный контейнер. Избегайте пластиковых пакетов и пенополистирола, поскольку они обычно имеют очень низкий уровень переработки”, – призвали в Госэкоинспекции.

Фото: пресс-служба ведомства

Фото: пресс-служба ведомства