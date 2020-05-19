Переселенцы смогут принять участие в местных выборах

18 мая состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого ЦИК своим постановлением утвердила Порядок рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса в соответствии с частью третьей статьи 8 Закона Украины “О Государственном реестре избирателей”.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК

Это постановление Комиссии вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Утвержденный Порядок определяет процедуру рассмотрения органом ведения Государственного реестра избирателей (ГРВ) мотивированного обращения гражданина Украины, имеющего право голоса согласно статье 70 Конституции Украины, по изменению избирательного адреса.

Следует отметить, что в свое время Центральная избирательная комиссия обратилась к общественности с предложением присоединиться к подготовке Комиссией указанного Порядка и предоставить свои предложения и замечания. В результате от общественных организаций, отдельных граждан и членов ЦИК поступило более 50 предложений и замечаний, которые были обработаны и обобщены в форме сравнительной таблицы.

Этот Порядок делает возможным изменение избирательного адреса безотносительно к регистрации места жительства. Он направлен на реализацию избирательных прав как внутренне перемещенных лиц, так и других избирателей, которые по определенным причинам вынуждены проживать не по месту своей регистрации. Возможность изменить избирательный адрес по месту своего фактического проживания безусловно увеличит количество избирателей, которые смогут принять участие в голосовании.

Принятым Порядком, в частности, предусмотрено, что избиратель может подать заявление об изменении избирательного адреса в орган ведения ГРВ как в бумажной, так и в электронной форме с использованием сети Интернет. Заявление в бумажной форме может быть подано также через уполномоченное лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством, что позволит беспрепятственно воспользоваться этой процедурой людям с инвалидностью.

Такое заявление может быть подано в любое время, но не позднее чем на пятый день со дня начала избирательного процесса. Кроме того, избиратель может обратиться в орган ведения ГРВ с новым заявлением не раньше чем через 180 дней после даты внесения в ГРВ последнего изменения избирательного адреса такого избирателя.

Как отметил Председатель Комиссии Олег Диденко, после дальнейшего внедрения в эксплуатацию соответствующего электронного сервиса автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы “Государственный реестр избирателей” избиратели, которые выразят такое желание, смогут изменить свой избирательный адрес дистанционно.

“Следовательно, после принятия этого Порядка мы расширяем возможности для реализации избирательных прав граждан. В частности, благодаря указанной процедуре в ближайших местных выборах смогут принять участие внутренне перемещенные лица. В свою очередь для других граждан Украины она создаст возможность голосовать в тех территориальных громадах, где они фактически проживают “, – подчеркнул Олег Диденко.