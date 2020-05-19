Есть три критерия: в Минздраве рассказали, как будут вводить адаптивный карантин

Министерство здравоохранения озвучило три условия, которые позволят введение адаптивного карантина в Украине в зависимости от региона.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, главный санитарный врач подчеркнул, если ситуация не будет отвечать указанным критериям, то смягчение не состоится до тех пор, пока ее не приведут к должному уровню.

Эти условия следующие

Інцидентность – количество случаев коронавирусной болезни на сто тысяч населения;

Заполненность коек в медучреждениях, которые отведены для лечения больных;

Показатель тестирования на сто тысяч населения.

“Если регион соответствует всем этим трем критериям, установленным на национальном уровне, то можно переходить к следующему этапу адаптивного карантина”, – отметил санврач.

Как сообщал “источник”, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможном ослаблении карантина в мае, а также обозначил более пессимистичные варианты, связанные с ограничениями в условиях пандемии коронавируса.