Сергей Притула выложил милое видео разговора маленькой дочери с коровой

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула поделился с поклонниками видео, на котором его двухлетняя дочь Соломия разговаривает с коровой и пытается ее накормить.

Милый ролик шоумен обнародовал на личной странице в Instagram. На кадрах видео девочка не скрывает восторг от встречи с животным. Притула отметил, что такая реакция дочки его удивила, ведь он вырос в селе и работать по хозяйству для него привычное дело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua) 17 Май 2020 в 12:09 PDT

“Мое детство прошло в пгт. Вишневец. Я пас коров (у нас были Звезда, Малина и Черно-Ряба), откидал навоз и исчерпывал грязь за коровами и свиньями, кормил цыплят, складывал сено в копны, отсекал ботву от свеклы, волочил мешками опилки с “пилорамы”, чтобы стелить скоту… Поэтому, мне немного странно видеть такую “щенячью” радость ребенка от общения с коровкой. Но, с другой стороны, чего ждать от урбанизированного ребенка?!”, – написал шоумен.