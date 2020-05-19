Сергей Притула выложил милое видео разговора маленькой дочери с коровой

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула поделился с поклонниками видео, на котором его двухлетняя дочь Соломия разговаривает с коровой и пытается ее накормить.
Милый ролик шоумен обнародовал на личной странице в Instagram. На кадрах видео девочка не скрывает восторг от встречи с животным. Притула отметил, что такая реакция дочки его удивила, ведь он вырос в селе и работать по хозяйству для него привычное дело.
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“Мое детство прошло в пгт. Вишневец. Я пас коров (у нас были Звезда, Малина и Черно-Ряба), откидал навоз и исчерпывал грязь за коровами и свиньями, кормил цыплят, складывал сено в копны, отсекал ботву от свеклы, волочил мешками опилки с “пилорамы”, чтобы стелить скоту… Поэтому, мне немного странно видеть такую “щенячью” радость ребенка от общения с коровкой. Но, с другой стороны, чего ждать от урбанизированного ребенка?!”, – написал шоумен.
- Сергей Притула, который постоянно занят на съемках, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми. Недавно ведущий показал, как на карантине провожает старшего сына в школу.
- А также поделился умилительными снимками с дочуркой. На домашних фотографиях двухлетняя Соломия дурачится со звездным папой в кровати.