Полетел “подарок”: ВСУ показали видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе

В Донецкой области украинские военные дали достойный ответ на постоянные обстрелы со стороны боевиков, уничтожив грузовой военный автомобиль противника.

Об этом в социальных сетях сообщает офицер Анатолий Штефан.

“Любители “русского мира” снова начали очень часто обстреливать как передовые, так и тыловые позиции украинских военных. Было понятно, что у них появились боеприпасы. Но кто и как их подвозит – не понятно”, – пишет он.

По словам офицера, установить позицию военного автомобиля удалось при помощи средств разведки.

“И в один из весенних дней, когда враг начал обстрел наших позиций, полетела в него “ответочка”, – добавил он.

Напомним, что 17 мая, боевики ЛДНР на Донбассе устроили огневые провокации, восемь раз нарушив режим прекращения огня.