НВФ ведут обстрелы на Луганщине из запрещенных минометов

В период с 00.00 18 мая до 06.00 19 мая в Луганской области зафиксировано четыре обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, передает ВестиЛуг.

Так, боевики дважды открывали огонь в направлении Новотошковского из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и минометов 120 мм калибра.

Украинский позиции вблизи Новоалександровки боевики обстреляли из АГС.

В районе Орехово зафиксирован обстрел из минометов калибра 120 мм, 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Отметим, минометы 120 мм и 82 мм калибра запрещены минскими договоренностями.