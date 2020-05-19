Шмыгаль: С 22 мая заработает общественный транспорт, а с 25-го – детские сады

С 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантина. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы “Свобода слова” на канале ICTV, передает Урядовый портал

“Уже с 22 мая будет рассмотрен вопрос перехода ко второму этапу карантину, который включает ряд смягчений. Мы позволим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы позволим проведения спортивных соревнований без зрителей, мы также позволим работу гостиниц, кроме хостелов, но не работу ресторанов и бассейнов в отелях. Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м “, – отметил Премьер-министр.

Он подчеркнул, что с 25 мая Правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. “Здесь уже будем работать совместно с местными властями”, – добавил Денис Шмыгаль.

Глава Правительства пояснил, что модель адаптивного карантина – это модель, когда отменяются ограничения, введенные на уровне государства, но при этом Правительство работает совместно с местной властью, будет смотреть, соответствует ли эпидемиологическая ситуация в регионе критериям Министерства здравоохранения.

“Мы выбрали три критерия: заполненность койкомест, количество сделанных тестов и количество заболевших на 100 тыс. населения. Если эти три параметра соответствуют установленным Минздравом, можем двигаться от этапа к этапу. По мере выполнения этих трех параметров будет возможность предпринимать меры мягкими или наоборот их усиливать в том или ином регионе “, – пояснил премьер.

По его словам, решение о соответствующем дальнейшем ходе карантина будут приниматься на заседании правительства в среду. “Это будет второй этап смягчения карантинных мероприятий. Третий этап, если позволит эпидемиологическая ситуация, мы можем ввести с 1 июня”, – заявил Денис Шмыгаль.

Третий этап послаблений карантина, как сообщил Премьер-министр, будет включать в себя начало учебных мероприятий, открытие спортзалов и фитнесс-центров (без бассейнов) и восстановление межобластных перевозок. Авиасообщение также может быть восстановлено в июне. Но это, кроме ситуации с заболеваемостью, также зависит от того, как авиасообщение будут открывать другие страны.