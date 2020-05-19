В Украине за сутки зафиксировали 260 новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели. В общем заболели 1348 детей и 3696 медиков.

Об этом сообщает МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 260 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 751 случай;

Волынская область – 635 случаев;

Днепропетровская область – 843 случая;

Донецкая область – 131 случай;

Житомирская область – 573 случая;

Закарпатская область – 911 случаев;

Запорожская область – 385 случаев;

Ивано-Франковская область – 1235 случаев;

Кировоградская область – 445 случаев;

г. Киев – 2359 случаев;

Киевская область – 1245 случаев;

Львовская область – 1098 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 263 случая;

Одесская область – 784 случая;

Полтавская область – 264 случая;

Ровенская область – 1188 случаев;

Сумская область – 164 случая;

Тернопольская область – 1081 случай;

Харьковская область – 816 случаев;

Херсонская область – 168 случаев;

Хмельницкая область – 267 случаев;

Черновицкая область – 2742 случая;

Черкасская область – 376 случаев;

Черниговская область – 110 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 12 898 пациентов, из них 1114 детей и 3025 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В общем 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1445 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47174 сообщение о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.