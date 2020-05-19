Займутся двойным гражданством и не только: онлайн трансляция заседания Рады 19 мая

19 мая состоится заседание Верховной Рады, которое будет проводиться в соответствии с календарным планом третьей сессии впервые с момента введения карантина.

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Заседание начнется в 10:00.

Во время сегодняшнего заседания депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о двойном гражданстве, проект закона о реформе СБУ, а также законопроект о медиа.

Во втором чтении будут рассматривать законопроекты о программной политике и территории распространения иновещания, а также об изменениях в законодательстве по безопасности использования ядерной энергии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть поданный им законопроект №2590, который предусматривает двойное гражданство.