Во сколько обойдется отдых на море в Украине в 2020 году: озвучены суммы

На фоне возможного открытия пляжей, несмотря на коронавирус, украинские собственники баз отдыха предполагают, что курортный сезон начнется не раньше конца июня, но к открытию уже готовятся.

Азовское море

За двухместный номер придется заплатить не меньше 750 грн за сутки.

“Сезон этого года планируем открыть с середины июня. В июне цена за номер будет 550 гривен, в июле и августе – 750 гривен. Такие же цены были и в прошлом году. Не меняем их, чтобы отдохнуло больше людей”, – рассказывает владелица базы отдыха “Вилла Виктория” в селе Генгирка Генического района Наталья Григорчук.

Стоит отметить, что на территории базы есть собственный бассейн, а вот до моря идти около 600 метров.

“Люди уже звонят, и большинство записываются на отдых в июле”, – говорит Наталья.

Аналогичные цены и в Кирилловке. Неделя отдыха на двоих с питанием, массажами и хорошим видом из окна обойдется от 19 тыс. грн до 24 тыс. грн. Большинство владельцев дорогих отелей утверждают, что в этом году также будут кормить туристов, но еду нужно будет заказывать по нескольким вариантам меню, ее будут приносить официанты за столик.

Самый дешевый отдых на Азовском море на частных базах. Койкоместо в восьмиместном номере обойдется в 150 гривен. Удобства и летний душ для отдыхающих на улице.

Черное море

Дороже всего отдохнуть в этом году будет в Одессе. Неделя отдыха на двоих в отеле на берегу моря обойдется в 35 тыс. грн.

“Одесса всегда была дорогим местом отдыха. И это не из-за лучшего сервиса, а из-за престижа. Так же, как когда-то в Крыму было престижно отдыхать в Ялте. Хотя там были не лучшие отели, но цена была высокая. В Одессу едет много иностранцев. Мы бронируем отели для немцев, белорусов, англичан и поляков. Заработки там выше, а соответственно и цена для них нормальная”, – говорит турагент по организации внутреннего отдыха Юрий Панюк.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что несмотря на карантин, в Одессе уже открыли купальный сезон.