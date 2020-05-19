Украина побила утешительный рекорд по коронавирусу: данные на 19 мая

За минувшие сутки в Украине зафиксировали только 260 новых заражений коронавирусом, что стало рекордом, ведь заболеваемость в стране продолжает падать.

Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава.

От коронавируса за все время эпидемии в Украине скончалось 548 человек, 5 632 побороли болезнь.

Всего зафиксировано 18 876 случаев COVID-19.

Как известно, несмотря на значительное сокращение выявленных случаев коронавируса, после 22 мая карантин планируют продлить, но начнется второй этап его ослабления. Откроются остальные магазины, спортивные залы и отели. 25 мая разрешат работу садиков и метро, в тех городах, где это позволит эпидемиологическая ситуация.

Если количество новых случаев и дальше будет уменьшаться, то 1 июня начнется третий этап выхода из карантина. 15 июня может восстановиться авиасообщение с некоторыми странами Европы.