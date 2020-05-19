Трамп выдвинул ВОЗ жесткий ультиматум и дал 30 дней: появились подробности

Президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум Всемирной организации здравохранения (ВОЗ), в котором заявил даже о выходе из организации в случае не выполнения ею озвученных им условий.

Соответствующее письмо он показал главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу в своем Twitter.

Так, Трамп дает ВОЗ 30 дней на то, чтобы она выполнила его условия. В случае отказа США прекратят финансирование организации и пересмотрят свой статус в ней.

“Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я временно заморожу финансирование ВОЗ со стороны США и пересмотрю наше членство в организации”, – заявил Трамп.

Он также добавил, что не может позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая “не служит интересам Америки”.

Как сообщал “источник”, ранее Трамп рассказал, каким препаратом спасается от коронавируса.

Также Трамп обвинил Китай в сокрытии данных о пандемии коронавируса.