Путин оказался слабоват: озвучен прогноз, кто может захватить власть в России

Президент России Владимир Путин может потерять власть в России, если появится человек, способный организовать военный переворот.

Об этом в интервью “источнику” заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

“[Российские элиты] видят и понимают, что Владимир Владимирович оказался слабоват. С задачами борьбы с коронавирусом он справляется плоховато. Но никто еще не готов взять на себя ответственность и выступить с альтернативой, тем более среди силовиков, кроме [мэра Москвы Сергея] Собянина”, – отметил он.

По словам Орешкина, Собянину будет очень тяжело, поскольку он выступил против путинского режима, но реальной альтернативы главе Кремля пока нет.

“Путин находится в дурацкой позиции, но я не вижу альтернативного вождя, способного его оттеснить. Это не значит, что его нет. Это значит, что он где-то скрывается. Понятно, что это не человек по фамилии Навальный, потому что силовики его поддерживать… не готовы. Во всяком случае, большая их часть. Я не исключаю, что некоторая часть спецслужбистов рассматривает его как “своего” человека. Но большого запроса на нового лидера пока нет”, – подчеркнул эксперт.

Политолог добавил, что если появится отчаянный лидер, который выйдет и организует военный переворот, то при благоприятном стечении обстоятельств можно перехватить власть, но Путин очень внимательно за этим следит. У него за каждым ярким военным следят два-три чекиста.

Читайте детальнее в материале “источника”: Путин оказался слабоват, у него появился серьезный соперник – Дмитрий Орешкин.